Injecțiile pentru slăbit, o adevărată revoluție în medicină. Medic: Ajută oamenii să poată păstra o dietă hipocalorică VIDEO

Injecțiile pentru slăbit sunt considerate de medici o adevărată revoluție în lupta cu kilogramele în exces. Principalul lor efect este că anulează senzația de foame, conferind sațietate. Astfel, persoanele tentate să mănânce prea mult nu vor mai simți nevoia să se alimenteze des, așa cum o făceau înainte. Ceea ce trebuie reținut este faptul că aceste medicamente nu trebuie să înlocuiască un stil de viață sănătos și un regim alimentar cu produse de calitate.

„Eu consider că da, că în ultimii zece ani, de când au apărut aceste medicamente, numai despre asta vorbim. Acești agoniști de GLP-1, adică „Glucagon-Like Peptide-1”. Este o peptidă care ne face să ne simțim sătui. Cumva ele chiar au adus o revoluție, pentru că imediat după prima moleculă s-a creat a doua și acum este pe punctul de lansare a treia moleculă. Este mult mai performantă și vizează și alți receptori. Pare că, poate, în următorii 20 de ani, obezitatea mondială să rămână o amintire urâtă”, susține dr. CORINA NEAMȚU, medic primar endocrinolog, doctor în științe medicale, SPHERA CLINIC, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Medicii susțin că principalul efect al injecțiilor pentru slăbit este acela că ajută persoanele care le folosesc să poată ține o dietă săracă în calorii. Dacă în trecut orice încercare de a mânca sănătos eșua din cauza senzației permanente de foame, cei care utilizează aceste tratamente nu mai au acea stare de înfometare și pot apela la dietele hipocalorice.

„Într-adevăr, sunt de mare ajutor aceste injecții pentru slăbit. Ele, practic, fac mai ușor ca un pacient să aibă o dietă hipocalorică. De cele mai multe ori, cauza pentru care abandonau o dietă era senzația de foame. Și atunci, cu aceste medicamente, pacientul poate mânca hipocaloric pentru că nu mai apare acea senzație de foame permanentă”, a declarat dr. DACIANA ISPIR, medic generalist cu specializare în nutriție, SPHERA, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.