Extracția măselelor de minte, o procedură tot mai des întâlnită în cabinetul stomatologic VIDEO

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În vechile cabinete stomatologice, extracția măselelor de minte nu era o procedură pe care medicii să o recomande. Astăzi, paradigma s-a schimbat iar medicii rezolvă orice problemă provocată de măselele de minte.

„În trecut, stomatologii nu recomandau extracția molarilor de minte. Nu aveau tehnologia necesară pentru a-i putea scoate. Nu aveau chiar experiența asta. Înainte stomatologii făceau de toate. Alta este astăzi manualitatea unui chirurg care poate scoate măsele de minte”, susține dr. RALUCA GURBAN medic specialist parodontolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Dincolo de tehnologie, medicii stomatologi sunt ajutați astăzi și de medicamente mult mai eficiente care previn durerea și o alină, după extracție.

„Și nici anestezicele nu erau așa de performante. De asemenea, nici analgezicele post extracție nu erau puternice. Acum îi putem scoate în condiții de siguranță”, mai spune dr. RALUCA GURBAN medic specialist parodontolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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