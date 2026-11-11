Menstruația regulată nu înseamnă că problemele de fertilitate dispar. Ce spun medicii VIDEO

Foarte multe femei care vor să devină mame și au menstruație regulată consideră că nu vor avea probleme de fertilitate. Această atitudine este complet eronată, pentru că problemele de fertilitate nu au mereu legătură cu menstruația.

„Menstruația vine la două săptămâni după ovulație. O menstruație neregulată nu înseamnă că nu există ovulație. O menstruație regulată înseamnă că există ovulație, dar înseamnă că mai pot fi și alte probleme”, susține dr. DORINA CODREANU, medic primar obstetrică-ginecologie, doctor în științe medicale, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Totodată, pot fi și anumite afecțiuni care pot provoca infertilitate și care nu au legătură directă cu menstruația.

„Mai poate exista endometrioză. Mai pot exista trompe blocate. Pot exista menstruații regulate, dar rezerva ovariană să scadă”, mai spune dr. DORINA CODREANU, medic primar obstetrică-ginecologie, doctor în științe medicale, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.