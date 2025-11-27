Beneficiile suplimentelor cu enzime digestive. Iată de ce trebuie administrate

Digestia grăsimilor este necesară pentru absorbția vitaminelor liposolubile. Atunci când acest proces este împiedicat, putem să folosim suplimentele pe bază de enzime digestive. Compania Cosmo Pharm a creat un astfel de produs, care ajută al digestia enzimelor digestive.

„Dacă nu putem digera bine grăsimile, tu nu poți absorbi bine vitaminele liposolubile de care organismul are nevoie A, D și K. Dacă ne referim doar la o lipsă de vitamina A, asta se cunoaște pe piele. Totul provine de la faptul că nu digerăm bine grăsimele” explică dr. Șerban Damian, specialist în nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, suplimentele cu enzime digestive pot preveni și balonarea.

„Suplimentele cu enzime pot preveni și balonarea. Enzileme ajută dar se pot asocia și alte produse, precum cele cu cărbune activ” mai spune dr. Șerban Damian, specialist în nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.