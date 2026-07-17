Cum pot beneficia de tratamente stomatologice pacienții cu osteoporoză

Osteoporoza este o afecțiune tot mai des diagnosticată, mai ales în rândul persoanelor de peste 50 de ani. Mulți dintre acești pacienți au și probleme dentare. Rezolvarea problemelor dentare în cazul acestor persoane are directă legătură cu administrarea tratamentului pentru boala de fond.

Ideal ar fi ca procedurile stomatologice să se realizeze înainte de inițierea tratamentului pentru osteoporoză.

„În cazul pacienților cu osteoporză, ideal ar fi ca pacienții care știu că s-au investigat și urmează să beneficieze de un tratament cu bifosfonati, cel mai bine ar fi ca problemele stomatologice să le rezolve înainte de a începe tratamentul. În momentul în care îl încep, nu e ca o contraindicație, dar va fi nevoie de luni sau poate ani până când vom putea realiza tratamente mai invazive care dacă le-am face în timp ce iau această medicație ar duce la osteonecroze” recomandă dr. MĂDĂLINA SZOCS, chirurg oro-maxilo-facial si manager operațional Unident Group, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Recomandarea medicilor este de a beneficia de investigații stomatologice în același timp cu investigațiile specifice diagnosticării corect a osteoporozei.

„Ar fi ideal ca pacienții care încep să se investigheze pentru astfel de probleme să facă o vizită și medicului stomatolog pentru a le spune ce probleme stomatologice au, ce trebuie rezolvat” susține dr. MĂDĂLINA SZOCS, chirurg oro-maxilo-facial si manager operațional Unident Group, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.