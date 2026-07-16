Importanța prevenției medicale pentru tratamentul eficient al cancerului VIDEO

Cancerul, în stadiile incipiente, nu doare și nu are simptome. Totuși, descoperit timpuriu poate fi ținut sub control, astfel încât calitatea vieții pacientului să se îmbunătățească. Prevenția medicală joacă un rol important în descoperirea timpurie a bolilor oncologice.

„Din păcate, niciun tip de cancer, incipient, nu are simptome clare, de alarmă care să ne pună pe gânduri, ce se întâmplă. În multe cazuri, nici simptome nu există„ atrage atenția dr. Diana Gunșahin, medic specialist gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Prevenția cancerului înseamnă screening de la vârste cât mai tinere. În cazul cancerelor din sfera digestivă, cea mai eficientă metodă de prevenție o reprezintă colonoscopia.

„De aceea, așa cum cer ghidurile, de la anumite vârste, este bine să se înceapă screeningul chiar dacă nu este niciun fel de simptom prezent. Colonoscopie de la 45 de ani sau poate mai devreme, dacă în familie există patologii din sfera oncologică. Ecografiile să fie făcute anual, ulterior la recomandarea medicului” susține dr. Diana Gunșahin, medic specialist gastroenterolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.