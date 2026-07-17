Cum arată astăzi profilul donatorului de sânge VIDEO

Dacă în trecut oamenii erau mai puțin interesați să doneze sânge, astăzi lucrurile s-au mai schimbat. Oamenii înțeleg mai bine necesitatea acestui gest și dau dovadă de mai mult altruism și de mai multă empatie.

„Donatorul român este din ce în ce mai informat și mai bine pregătit profesional. Pentru că atunci când venim cu informații noi, așa cum este donarea prin afereză, oamenii sunt foarte receptivi. Cer explicații și avem, din fericire, un răspuns bun la această recoltare de trombocite prin afereză” susține dr. LUCIA GRIJAC, director Centrul de Transfuzie Sanguină București, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Mai mult, românii sunt interesați să vină regulat să doneze sânge. Iar mulți dintre ei sunt tineri.

„Înțeleg cât de importantă este această donare regulată și cât de importantă este pregătirea înainte de donare. De asemenea, există mai mulți tineri care vin regulat să doneze sânge” mai spune dr. LUCIA GRIJAC, director Centrul de Transfuzie Sanguină București, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.