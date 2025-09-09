Beneficiile transfuziei de sânge pentru donatori

Gestul de a dona sânge are avantaje atât pentru persoanele care au nevoie de componente sanguine pentru a supraviețui, cât și pentru donatori. Despre beneficiile pentru donatori a vorbit la Medika TV, în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din București.

„Cel mai mare beneficiu pentru donator este mulţumirea sufletească că prin acest gest simplu poate ajuta pe cineva şi poate ajuta chiar mai multe persoane, deoarece dintr-o pungă de sânge noi obţinem trei componente sanguine. Un al doilea lucru extrem de important în ceea ce priveşte beneficiile pentru donator este monitorizarea stării de sănătate, deoarece prezentarea într-un centru de transfuzie presupune şi o verificare a stării de sănătate, un consult şi câteva analize importante pe care noi le facem din sângele recoltat” susține dr. Lucia Grijac.

Totodată, în baza analizelor medicale efectuate donatorilor, pot fi depistate anumite afecțiuni pe care oamenii nu știu că le au.

„ Depistăm infecţii cu virusuri, cel mai frecvent, virusul hepatitei B sau virusul hepatitei C prezent, de care nu ştiau acei donatori. Depistăm un număr mare de persoane care se prezintă la donare şi care, la momentul evaluării medicale, au valori foarte mari ale tensiunii arteriale sau ale pulsului. De asemenea, depistăm persoane cu valori extrem de mari ale fierului, ale hemoglobinei” a mai spus dr. Lucia Grijac.