Lipsa dinților și impactul pentru sănătatea orală. Sfaturile medicului Lorelei Nassar VIDEO

Sănătatea orală treubie protejată prin prevenție medicală. Ea se realizează prin controale medicale periodice, la cabinetul medicului stomatolog. Cel mai mare risc pentru sănătatea orală îl reprezintă edentația sau lipsa dinților.

Lipsa dinților are ca efect resorbția oaselor arcadelor dentare, iar într-o astfel de situație reabilitarea dentară devine mai complexă și presupune costuri foarte mari.

„Odată cu pierderea dinților se declanșează și procesul de pierdere a osului. La maxilar, resorbția se realizează către interiorul craniului, iar la mandibulă se realizează în sens invers, către baza mandibulei”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Reabilitarea dentară este posibilă și într-o astfel de situație, dar ea impune aplicarea unor proceduri stomatologice complexe.

„Reabilitarea poate să ducă, dacă este vorba de un pacient edentat, instalarea de implanturi poate să ducă la un aspect de dinți ieșiți în afară. Aceste lucruri pot fi corectate prin utilizarea unor piese specifice, prin multiple articulații între zona de protetică și implantul în sine”, susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.