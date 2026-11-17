Pe lângă modificarea stilului de viață, pentru controlul tulburărilor metabolice putem utiliza și anumite suplimente naturale. În cazul problemelor ce au legătură cu metabolismul și-a dovedit eficiența berberina.

„Există multe suplimente pe piață, unele dintre ele fiind extracte din plante, cu substanțe active care pot să acționeze în mod direct asupra organismului nostru, așa cum este berberina. Pentru că tot vorbim despre tulburări metabolice, ea ajută la scăderea glicemiei, ajută la scăderea trigliceridelor, are un impact asupra tulburărilor metabolice”, susține dr. Șerban Damian, medic specialist în nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cu toate acestea, administrarea acestui supliment nu trebuie să înlocuiească terapia medicamentoasă prescrisă de medic. Mai mult, în fazele avansate ale dezechilibrelor metabolice efectele suplimentelor sunt limitate.

„Noi o putem administra ca pe o completare a tratamentului prescris de medic, dar nu în orice stadiu al afecțiunii. Pentru o fază avasantă, în care diabetul s-a instalat și colesterolul nu scade, nu ne putem baza pe suplimente nutritive, decât așa într-o mică măsură”, mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist în nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.