Obstrucția nazală poate fi un simptom al sinuzitei, dar dacă problema este permanentă, atunci vorbim despre cu totul alte cauze care fac nasul să fie înfundat.

Specialiștii susțin că senzația permanentă de nas înfundat este dată de alte probleme medicale, nu de sinuzită.

„Sinuzita nu e cea care înfundă nasul. Nasul se înfundă, de cele mai multe ori, fie din cauza unei deviații de sept, fie din cauza unei hipertrofii de cornete”, susține Conf. Univ. Dr. Vlad Budu, medic primar ORL, Spitalul Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Nasul înfundat poate să apară și din cauza sinuzitei, dar simptomele se remit odată ce inflamația sinusurilor trece.

„Sinuzita dă o inflamație în nas, cu secreții, iar asta poate provoca obstrucție nazală. Un nas înfundat per primam nu înseamnă sinuzită”, mai spune Conf. Univ. Dr. Vlad Budu, medic primar ORL, Spitalul Memorial Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.