De foarte multe ori, menopauza este asociată cu simptome precum bufeurile sau insomniile. În realitate, modificările care apar în corpul femeilor odată cu venirea acestei perioade au legătură și cu dezechilibrele hormonale. Sau, mai bine zis, sunt o consecință a dezechilibrelor hormonale.

Acest proces de schimbare generat de dezechilibrele hormonale este unul lent și aproape insesizabil, dar efectele lui contează.

„Multe modificări se produc și treptat, dar nu li se acordă suficientă atenție. În principiu, focusul este pe estrogen, dar nu numai, ci contează și hormonii androgini. În timp, cantitatea lor începe să scadă local și atunci, cu cât intervenim mai repede prin tratamente, reușim să păstrăm țesuturile cât mai mult timp integre, grosimea și vascularitatea lor să fie la fel de bună”, susține dr. CRISTIANA ODUKOYA, medic specialist obstetrică-ginecologie, infertilitate și reproducere umană asistată de la SPHERA CLINIC, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Medicii recomandă ca simptomele menopauzei să nu mai fie privite doar din perspectiva bufeurilor sau a insomniilor. Sunt și alte simptome ce trebuie analizate.

„De multe ori avem tendința să privim menopauza după simptome precum bufeuri, insomnii, către aceste simptome comune și cumva să ne axăm doar pe tratamentul lor. De fapt, situația este diferită pentru că tranziția la menopauză este o tranziție către a doua jumătate de viață a femeii”, susține dr. ANA-MARIA MIHAI, medic specialist obstetrică-ginecologie, competențe în colposcopie, histeroscopie, ultrasonografie, de la SPHERA CLINIC, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.