700 de angajați Orange Romania au participat la un studiu realizat de MedLife și Unlock Research, care a comparat experiența unei zile de mers pe jos în două contexte: pe Via Transilvanica și în oraș.

Participanții au resimțit efecte pozitive asupra stării de bine (87% în medie), traduse în special prin deconectarea de la ritmul zilnic (98%), eliberarea de stresul cotidian (94%) și creșterea nivelului de energie (92%).

Experiența i-a apropiat pe oameni unii de alții și de natură: 95% s-au simțit mai conectați cu cei alături de care au mers, iar 93% își doresc să petreacă mai mult timp în natură.

Inițiativa reprezintă un demers distinct, complementar studiului observațional principal derulat de MedLife alături de Asociația Tășuleasa Social pe Via Transilvanica, care urmărește efectele unui traseu de minimum 10 zile asupra sănătății și include analize de sânge și interviuri sociologice în profunzime.

București, 16 noiembrie 2026: O zi petrecută în mișcare, departe de rutina obișnuită, poate deveni mai mult decât o pauză: poate fi un prilej de reconectare. Aceasta este una dintre concluziile studiului realizat de MedLife, în parteneriat cu Unlock Research, în rândul a 700 de angajați Orange, care au participat la experiențe de mers pe jos desfășurate în două contexte diferite – pe Via Transilvanica și în mediul urban. Demersul a urmărit impactul perceput de participanți asupra stării de bine, a relațiilor cu ceilalți și a conexiunii cu natura.

Dintre participanți, 400 au parcurs un traseu de o zi pe Via Transilvanica, iar alți 300 au luat parte la o experiență similară pe un traseu urban.

Datele arată că 95% dintre participanți au apreciat experiența, 81% dintre aceștia declarând că au apreciat-o foarte mult, iar 98% ar participa din nou. În total, 87% au raportat un impact pozitiv asupra stării de bine. Efectele cel mai des menționate au fost deconectarea de la ritmul zilnic (98%), eliberarea de stresul cotidian (94%) și creșterea nivelului de energie (92%). Un rezultat cu relevanță aparte este cel al conectării: 95% s-au simțit mai apropiați de cei alături de care au mers.

„Într-o lume în care inteligența artificială promite să ne elibereze timp, se conturează un nou paradox: timpul câștigat nu înseamnă neapărat mai multă disponibilitate pentru cei din jur. În contextul muncii remote, hibride și al interacțiunilor mediate de ecrane, rămâne o întrebare: cât de apropiați suntem, dincolo de faptul că suntem permanent conectați?

Rezultatele sugerează un posibil răspuns: o zi de pauză de la sarcinile de zi cu zi, petrecută împreună, ca reset necesar și investiție în relații. Uneori avem nevoie de un imbold extern pentru a face loc mișcării și timpului petrecut cu ceilalți, iar beneficiile la nivel individual sunt semnificative: după o singură zi de mers pe jos, 95% dintre participanți s-au simțit mai conectați cu cei alături de care au mers.

„One day off together” poate deveni un reper pentru oricine își dorește o stare de bine construită din mișcare, relații, timp cu sine. Să ne mișcăm și să fim împreună sunt două dintre nevoile noastre cele mai profunde: am evoluat ca specie care merge pe jos și trăiește în comunitate. O zi de mers împreună le reunește pe toate: timp dedicat reconectării cu ceilalți și cu sine, în care oamenii au spațiu să se asculte, să împărtășească o provocare și să redescopere bucuria de a face lucruri împreună”, a declarat Marina Udroiu, Business Intelligence Lead, MedLife Group.

Mai multă natură, mai puțini stimuli, mai aproape unii de alții

Ambele experiențe au generat o stare de bine declarată relativ similară: 88% dintre participanții care au mers pe Via Transilvanica au raportat efecte pozitive, comparativ cu 86% dintre cei care au ales traseul urban. Comparația trebuie însă privită și prin prisma unei diferențe importante: rata de răspuns la chestionarul post-experiență a fost de aproximativ două ori mai mare în rândul celor care au parcurs Via Transilvanica. În cazul participanților din mediul urban, revenirea la rutina obișnuită pare să fi redus disponibilitatea de a evalua experiența.

Experiența în natură a favorizat mai mult interacțiunile sociale autentice. 91% dintre participanții de pe Via Transilvanica au declarat că s-au conectat cu persoane pe care nu le cunoșteau, comparativ cu 84% dintre cei care au parcurs traseul urban.

Natura și peisajele au contribuit, de asemenea, la sentimentul de conectare cu mediul înconjurător: 93% dintre participanții de pe Via Transilvanica au spus că se simt mai conectați cu natura, față de 85% dintre participanții din mediul urban. În plus, cei care au mers pe Via Transilvanica au menționat spontan, în medie, 2,1 aspecte pe care le-au apreciat în experiență, comparativ cu 1,7 în cazul celor care au ales traseul urban.

De la stresul care ne consumă la provocările care ne mobilizează

Un alt rezultat relevant este profilul de stres al participanților, măsurat după ziua de mers pe jos. Evaluarea realizată cu instrumentul MEDS arată un avantaj clar al eustresului, stresul bun, care mobilizează și stimulează adaptarea, față de distres, stresul care consumă resursele organismului. Pe o scală de la 1 la 5, scorul mediu pentru eustres a fost de 4,06, iar pentru distres de 2,32. Diferența netă, de +1,74, este aproape dublă față de cea înregistrată într-un studiu sociologic cantitativ online realizat pe adulți din mediul urban (n=600), (+0,95), luat ca reper. Un profil în care stresul bun câștigă teren, iar experiențe precum o zi de mers pe jos împreună pot contribui la menținerea acestui echilibru.

Rezultatul se înscrie în direcția cercetării mai ample derulate de MedLife pe Via Transilvanica, sub umbrela de „Stres Bun”, care explorează modul în care provocările fizice asumate voluntar pot activa mecanismele naturale de adaptare și pot contribui la construirea rezilienței.

„Starea de bine nu înseamnă doar absența stresului, ci și capacitatea de a ne mobiliza, de a ne conecta cu ceilalți și de a găsi sens în experiențele pe care le trăim. Studiul realizat împreună cu Orange ne oferă o perspectivă interesantă asupra rolului pe care contextul îl are în această ecuație. Mersul pe jos are efecte pozitive indiferent de locul în care îl practicăm, însă observăm că natura, conexiunea cu ceilalți și descoperirea unor noi comunități pot adauga dimensiuni importante experienței. Într-o perioadă în care stresul cronic reprezintă o provocare majoră pentru sănătate, este important să înțelegem și să încurajăm acele experiențe care ne pot ajuta să experimentăm stresul bun”, a declarat Ina Bădărău Ilie, Head of Communications, MedLife Group.

Ce spun participantii de la Orange Romania despre experiență

Beneficiile experienței s-au reflectat și în percepția participanților asupra angajatorului. 71% au declarat că percepția lor despre Orange s-a îmbunătățit în urma participării, iar 88% consideră că astfel de proiecte contribuie la construirea imaginii unui angajator mai bun.

În plus, 82% dintre participanți declară că și-ar dori să revină pe Via Transilvanica în următoarele 12 luni, iar 65% ar fi interesați să participe la provocarea MedLife de 10 zile de mers pe jos.

Rezultatele sugerează că o experiență construită în jurul mișcării, deconectării și interacțiunilor dintre colegi poate depăși zona unei simple inițiative de employee engagement. Astfel de proiecte pot transmite un mesaj despre cultura organizațională și despre preocuparea angajatorului pentru sănătatea și echilibrul emoțional al oamenilor.

„Tehnologia ne ajută să lucrăm împreună, chiar și atunci când suntem în locuri diferite. Într-o companie mare, poți însă să lucrezi ani de zile fără să ai un proiect în comun cu mulți dintre colegii tăi. Prin ziua aceasta de mers pe jos, am vrut să le dăm colegilor timp să se cunoască și în afara echipelor în care lucrează zi de zi. Din răspunsurile colegilor, am văzut cât de mult au apreciat timpul petrecut împreună și ocazia de a cunoaște oameni pe care nu îi întâlnesc de obicei. Pentru noi este deja al doilea an în care avem o astfel de inițiativă pe Via Transilvanica și mulțumim celor de la MedLife că ne-au inclus în propria experiență”, a declarat Veronica Dogaru, Corporate Communications & Sustainability Director la Orange România.

Despre studiul MedLife x Orange

Studiul a fost realizat de MedLife, în parteneriat cu Unlock Research, în luna septembrie 2026, și a inclus 700 de angajați Orange. Dintre aceștia, 400 au parcurs un traseu de o zi pe Via Transilvanica, iar alți 300 au participat la o experiență de mers pe jos în mediul urban. Această inițiativă Orange s-a aflat la a doua ediție, sub numele de „De două ori Via”.

Cercetarea realizată în rândul angajaților Orange a reprezentat un demers distinct, complementar studiului observațional principal derulat de MedLife pe Via Transilvanica. Aceasta a urmărit impactul perceput al unei singure zile de mers pe jos și a comparat două contexte – natura și mediul urban. Nu a inclus protocolul de evaluare psiho-emoțională și analizele de sânge pre- și post-experiență specifice studiului observațional principal, care a presupus parcurgerea unui traseu de minimum 10 zile pe Via Transilvanica.

Cele două demersuri fac parte din preocuparea mai amplă a MedLife de a înțelege relația dintre mișcare, natură, stres și sănătate și de a aduce în atenție importanța prevenției și a obiceiurilor sănătoase în viața de zi cu zi.

Rezultatele finale ale studiului observațional derulat de MedLife și Asociația Tășuleasa Social pe Via Transilvanica vor fi anunțate la finalul lunii noiembrie.

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Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marile rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți corporate pentru Pachete de Prevenție în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.