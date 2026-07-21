Biofarm se alătură Grupului Polpharma, în urma unei tranzacţii cu o valoare estimată la 257 milioane de euro

Biofarm, unul dintre liderii pieţei farmaceutice din România, s-a alăturat Grupului Polpharma, liderul pieţei farmaceutice din Polonia, în urma unei tranzacţii cu o valoare estimată la 257 milioane de euro. Firma românească va intra astfel într-o nouă etapă de dezvoltare în care poziţia sa pe piaţă, notorietatea brandului şi experienţa echipei vor fi susţinute de anvergura, resursele şi expertiza unuia dintre principalii jucători din industria farmaceutică din Europa Centrală şi de Est.

În urma finalizării tranzacţiei, Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma, şi Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală şi de Est în cadrul Grupului Polpharma, se vor alătura Consiliului de Administraţie al Biofarm. În luna mai, grupul polonez lansase ofertă publică voluntară de preluare pentru 100% din acţiunile companiei listate la BVB.

“Tranzacţia confirmă importanţa strategică a României pentru Grupul Polpharma şi creează noi oportunităţi pentru Biofarm de a investi în dezvoltare şi inovare, precum şi de a contribui la îmbunătăţirea accesului pacienţilor români la medicamente”, se arată într-un comunicat al companiei.

Evaluată la aproximativ 1,1 miliarde PLN (257 milioane euro), tranzacţia reflectă angajamentul pe termen lung al Grupului Polpharma faţă de piaţa românească şi implementarea consecventă a strategiei sale de construire a unei platforme farmaceutice puternice şi integrate la nivel european.

Biofarm îşi va continua dezvoltarea, valorificând capacităţile existente, experienţa echipei şi poziţia solidă pe piaţă, construită de-a lungul timpului ca parte a grupului polonez, se menţionează în comunicat.