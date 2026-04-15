Potrivit unui studiu dat recent publicității, persoanele căsătorite au un risc mai rar de a dezvolta cancer, spre deosebire de cele necăsătorite.

Această diferență ar putea ajunge până la 83%, potrivit cercetării care a fost publicată în revista „Cancer Research Communications”.

Pentru studiu au fost analizate datele a peste 100 de milioane de americani cu vârste cuprinse între 30 și 85 de ani. Colectarea datelor s-a făcut pe parcursul a opt ani. Acest studiu a fost realizat de epidemiologul Paulo S. Pinheiro din cadrul Universității din Miami.

Boala pe care căsătoria ar putea-o preveni

În cazul femeilor singure, datele au evidențiat faptul că 83% dintre acestea au primit un diagnostic de cancer. În cazul bărbaților necăsătoriți, diferența a fost de 68% față de cei căsătoriți.

Beneficii îmbunătățite odată cu înaintarea în vârstă

Această asociere între căsătorie și un risc mai scăzut de a face cancer s-a dovedit mai puternic în cazul persoanelor peste 55 de ani. Astfel, se pare că beneficiile vieții de cuplu se asociază în timp. Această cercetare este prima care analizează legătura dintre starea civilă și riscul apariției unei boli oncologice.