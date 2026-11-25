Cortizolul produs în exces de organism poate afecta mai multe zone ale corpului, inclusiv pielea tenului. În mediul online, foarte mulți influenceri promovează produse despre care susțin că pot ameliora efectele pe care cortizolul le produce la nivelul tenului.

Specialiștii susțin că fața de cortizol nu se poate trata într-un timp atât de scurt și, în niciun caz, cu produse promovate de persoane fără pregătire medicală pe internet.

Ce este fața de cortizol?

Fața de cortizol este un simptom al excesului de cortizol produs de organism. Se caracterizează prin roșeață la nivelul pomeților și prin evidențierea vaselor de sânge foarte fine.

Mai mult, poate să apară și din cauza obezității, explică specialiștii.

„Fața de cortizol este o față rotundă, cu roșeață în pomeți, cu pielea ușor mai subțire, pe sub ea se văd venectazii și chiar capilarele. Este o piele subțire. Este o piele tipică pentru persoanele care au exces de cortizol. Apare în cazul celor care suferă de sindromul Cushing. Totuși, poate fi și un simptom al obezității”, susține dr. CORINA NEAMȚU, medic primar endocrinolog, SPHERA CLINIC, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Cum poate fi tratată

Produsele promovate pe internet de persoane care nu au pregătire medicală nu trebuie luate în seamă atunci când vine vorba despre tratamentul acestei probleme.

Fața de cortizol nu se tratează cu produsele „miraculoase”, prezentate în mediul online.

„În ceea ce privește partea dermatologică și dacă ar fi să urmezi un tratament topic cu dermatocorticoizi sau chiar sistemic, tot nu ar fi suficient pentru a justifica această față cortizonică. Din punctul meu de vedere, la ce văd eu postări before and after, pot să fie diferențe și doi trei ani. Este greu să te raportezi la ceea ce vezi”, a explicat dr. OANA MIHALCEA, medic primar dermatovenerolog, SPHERA CLINIC, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Pentru un tratament corect și personalizat recomandarea este să cereți sfatul unui specialist.