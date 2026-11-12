Bolnavii care suferă de cardiomiopatie hipertrofică, la un pas de a rămână fără tratament 

Criza medicamentelor și a fondurilor pentru achiziția lor îi afectează și pe pacienții cu cardiomiopatie hipertrofică din România. Un tratament inovator care le crește vizibil șansele de supraviețuire lipsește în acest moment, iar statul nu-i poate ajuta să beneficieze în continuare de el.

Acest tratament inovator a fost conceput pentru a completa și îmbunătăți schema terapeutică pe care medicii o prescriu pacienților. Iar lipsa lui are ca efect revenirea simptomelor și un risc enorm asupra calității vieții.

„În acest moment, prima linie de tratament, conform recomandărilor actuale, este reprezentantă de o medicație clasică, cu niște molecule disponibile și care care se numesc betablocante. Dar, majoritatea pacienților continuă să aibă probleme după inițierea lor. Atunci, următoarea recomandare din partea Societății Europene de Cardiologie este adăugarea de inhibitori de miozină cardiacă la tratamentul cu betablocante care, în cele mai multe cazuri, rezolvă complet obstrucția și conduce la îmbunătățirea semnificativă a simptomelor pacienților. Consecințele opririi tratamentului sunt unele destul de serioase pentru pacient pentru că, la momentul în care se oprește, simptomele pot reapărea”, susține Dr. Robert Adam, medic cardiolog în cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare.

Asociația CardioGen, organizație care militează pentru sprijinul pacienților diagnosticați cu această boală, susține sunt necesare mai multe demersuri instituționale pentru a-i sprijini pe acești pacienți.

„Din datele pe care le avem noi, am identificat 3 direcții majore. Este vorba despre nevoia pacienților la tratament, acces la medicii specialiști, mai ales pentru pacienții din mediul urban și rural. Apoi, vorbim și despre o nevoie a pacienților pentru servicii conexe de suport”, Monica Oancea, Asociația CradioGen.