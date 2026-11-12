Clinică modernă pentru tratarea diabetului în cadrul Spitalului CF2 din Capitală VIDEO

Spitalul CF 2 din București a desfășurat procedurile pentru înființarea unei clinici medicale complexe, dedicată exclusiv diagnosticării și tratării diabetului și bolilor de nutriție. Ce este important de știut este faptul că această clinică dispune și de o secție dedicată tratării copiilor cu diabet.

„A fost gândită într-un proiect multidisciplinar în cadrul spitalului UMF Carol Davila. Proiectul a fost în acest spital să putem integra toate specialitățile medicale. În ceea privește Clinica de Diabet, denumirea ei completă fiind Clinica Universitară de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și Compartiment de Endocrinologie, se întinde pe două etaje. Primul etaj este dedicat copiilor, va fi gata anul viitor, se construiește în acest moment. Celălalt etaj este dedicat adulților cu diabet, boli de nutriție, boli metabolice și endocrinologice. Lucrăm împreună cu ceilalți colegi, cardiologi, gastro-enterologi, recuperare medicală. Bineînțeles ginecologi, neonatologi, pentru că și aici sunt probleme din perspectiva diabetului gestațional”, susține Conf. Univ. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Echipa multidisciplinară creată are rolul de a fi alături de fiecare pacient în parte. Oamenii au beneficiat de tratamente adecvate din partea medicilor.

„S-a creat o echipă minunată la Spitalul CF2 care funcționează. Pacienții au fost și externați. Au beneficiat de investigații multiple”, mai spune Conf. Univ. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.