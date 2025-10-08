București devine al treilea oraș din România care se alătură inițiativei „HPV Free City”

cCapitala s-a alăturat astăzi oficial inițiativei naționale „HPV Free City”, prin lansarea coaliției „București – HPV Free City”, demers comun al organizațiilor civice, mediului medical și instituțiilor publice, dedicat prevenirii infecțiilor cu virusul papiloma uman (HPV) și a cancerelor asociate acestora. Lansarea de la București continuă astfel seria evenimentelor similare organizate anterior la Cluj-Napoca și Timișoara, în cadrul unui efort național de a crește nivelul de conștientizare privind riscurile infecției cu HPV și beneficiile vaccinării împotriva virusului.

Evenimentul de lansare, desfășurat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a reunit reprezentanți ai autorităților, profesioniști din sănătate, tineri, membri ai societății civile și reprezentanți ai mass media.

Deschiderea a fost marcată de prezentarea oficială a inițiativei „HPV Free City” de către Paul Marc, președintele Federației Tinerilor din Cluj, organizația care a inițiat proiectul la nivel național.

Prin inițiativa București HPV Free City continuăm demersul de a transforma prevenția într-o prioritate publică. Credem că prin educație, dialog și implicarea tinerilor putem crea comunități mai sănătoase și mai informate. Federația Tinerilor din Cluj își propune să construiască, alături de parteneri și autorități, un model replicabil de mobilizare comunitară pentru prevenirea infecțiilor cu HPV și a afecțiunilor asociate”, a declarat Paul Marc.

După mesajul de deschidere, membrii coaliției au semnat documentul oficial de susținere, un gest simbolic care marchează angajamentul comun pentru transformarea Bucureștiului într-un oraș „HPV Free”. A doua parte a evenimentului a fost dedicată unei dezbateri moderate pe tema „Vaccinarea salvează vieți. Realități, mituri și soluții”, la care au participat experți din domeniul medical, reprezentanți ai autorităților și lideri din mediul educațional. Discuțiile au vizat identificarea celor mai eficiente modalități de creștere a gradului de vaccinare împotriva HPV și de combatere a miturilor care descurajează imunizarea.

Situația vaccinării anti-HPV

În România, rata de vaccinare anti-HPV înregistrează progrese, dar este încă suboptimală. Conform raportului INSP pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2024, la nivel național, acoperirea medie pentru femeile eligibile (cohortele născute 2003 – 2013) este de 12,5%.

Datele pe județe arată variații importante: municipiul București, împreună cu județele Cluj și Ilfov, înregistrează cele mai ridicate rate de vaccinare (București – acoperire medie 28,5%), în timp ce multe alte județe rămân mult sub media națională.

În prezent, vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 ani, și 50% compensată pentru femei cu vârsta între 27 și 45 ani. Măsura de extindere a gratuității pentru segmentul de vârstă 19-26 ani, intrată în vigoare la 1 octombrie 2025, poate proteja de infecția cu HPV aproximativ 1,5 milioane de tineri.

Impactul infecției cu HPV și al cancerelor asociate

Infecția cu HPV este cea mai frecventă și mai răspândită infecție virală cu transmitere sexuală. Aproximativ 80% dintre bărbaţi și femei se vor infecta cu HPV pe parcursul vieții, iar ratele de infecție persistentă cresc odată cu vârsta atât la femei, cât și la bărbați.

Datele arată că adulții tineri cu vârste între 25 și 44 ani din România au un risc mai mare de a fi afectați de cancer decât media europeană pentru tipurile de cancer ce ar putea fi prevenite. Este vorba de aproape toate cancerele din sfera O.R.L, și de cel de col uterin, de fapt de patologii ce pot fi prevenite în mare măsură prin intervenții de sănătate publică vizând vaccinarea anti-HPV și screening.

Cancerul de col uterin este cel mai frecvent tip de cancer ginecologic diagnosticat în România și al treilea cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor din România, fiind însă al doilea ca frecvență în rândul femeilor cu vârste între 15 și 44 de ani. În fiecare an, aproape 3.400 de femei din România primesc diagnosticul de cancer de col uterin și 1805 femei își pierd viața din cauza acestei maladii.

La nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidență și cea mai mare rată a mortalității. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE, iar rata mortalității de peste 4 ori mai mare.

Despre proiect

Inițiativa „HPV Free City” este coordonată de Federația Tinerilor din Cluj, cu sprijinul partenerilor locali, și urmărește crearea unei rețele naționale de orașe implicate activ în prevenția infecțiilor cu HPV, promovarea vaccinării și dezvoltarea educației pentru sănătate. După succesul etapelor de la Cluj-Napoca și Timișoara, lansarea coaliției de la București marchează un pas important către atingerea obiectivului național de reducere a incidenței cancerului de col uterin și de creștere a protecției tinerelor generații.