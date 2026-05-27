Campanie antifumat, la Sibiu. Participanții vor primi mere în schimbul țigărilor

Spitalul de Pneumoftizilogie din Sibiu lansează campania „Mere contra țigări”. Astfel, persoanele întâlnite pe străzile orașului vor primi câte un măr, și vor da la schimb o țigară.

„Prin această campanie ne dorim să atragem atenția asupra efectelor grave pe care fumatul le are asupra sănătății și să încurajăm adoptarea unui stil de viață sănătos. Gestul simbolic de a schimba țigările pe mere transmite un mesaj simplu, dar puternic: fiecare alegere sănătoasă contează”, potrivit unui comunicat de presă remis publicității de unitatea medicală.

Mai mult, în cadrul campaniei vor fi organizate și sesiuni de consiliere antifumat pentru elevi.