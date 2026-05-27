Campanie antifumat, la Sibiu. Participanții vor primi mere în schimbul țigărilor

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Spitalul de Pneumoftizilogie din Sibiu lansează campania „Mere contra țigări”. Astfel, persoanele întâlnite pe străzile orașului vor primi câte un măr, și vor da la schimb o țigară.

„Prin această campanie ne dorim să atragem atenția asupra efectelor grave pe care fumatul le are asupra sănătății și să încurajăm adoptarea unui stil de viață sănătos. Gestul simbolic de a schimba țigările pe mere transmite un mesaj simplu, dar puternic: fiecare alegere sănătoasă contează”, potrivit unui comunicat de presă remis publicității de unitatea medicală.

Mai mult, în cadrul campaniei vor fi organizate și sesiuni de consiliere antifumat pentru elevi.

Categorii: Exclusiv
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