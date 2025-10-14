Campanie de conștientizare a vaccinării împotriva gripei, lansată în Parlament

În Parlamentul României a fost lansată campanie publică „Viitor fără Gripă-Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”. Este vorba despre un demers privind rolul vaccinării antigripale la copii și prevenirea răspândirii gripei.

Prin această campanie, inițiatorii își doresc să crească nivelul de informare cu privire la importanța vaccinării antigripale, mai ales în cazul copiilor. Imunizarea copiilor este esențială, având în vedere că sunt mult mai contagioși decât adulții, eliminând virusul gripal o perioadă mult mai îndelungată.

„Vaccinarea copiilor este un instrument de protecție comunitară și totodată o investiție inteligentă în sănătatea publică. Demersul nostru pune în centru informarea corectă și decizia publică bazată pe date, pentru ca părinții și autoritățile să aibă certitudinea că fiecare măsură luată are impact real asupra sănătății copiilor și a bunicilor din aceeași gospodărie. Vorbim despre reducerea focarelor în sezonul gripal, despre mai puține absențe de la școală și serviciu, despre presiune mai mică asupra sistemului de sănătate. Prin transparență, colaborare și consistență, putem transforma vaccinarea voluntară antigripală a copiiilor într-un pilon solid al politicilor de prevenție din România”, a declarat Prof. Dr. Alexandru Rafila, Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.