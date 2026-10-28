Gestul simplu pe care-l putem face pentru a crește eficiența tratamentului pentru glaucom VIDEO

De foarte multe ori, pacienții cu glaucom își administrează tratamentul recomandat de medici în mod incorect. Picăturile oftalmice ajung, prin canalul lacrimal, în nas, apoi în gât și, mai departe, în sânge. Acest traseu al medicamentului nu este cel dorit, iar efectele sale scad.

Un gest simplu, pe care oricine îl poate face acasă, ajută la creșterea eficienței tratamentului pentru glaucom prescris de medici.

„Cred că 90% dintre pacienții glaucomatoși nu fac un lucru simplu. După ce și-au administrat picăturile oftalmice, trebuie să-ți apeși punctele lacrimale între două și până la cinci minute, depinde de producător. De ce? Pentru că prin apăsarea pe punctele lacrimale se blochează curgerea medicamentului spre căile lacrimale, astfel încât să se protejeze sacul lacrimal și calea lacrimo-nazală de iritantul pe care tratamentul îl conține. Este cel mai simplu mod astfel încât să nu ajungi la oftalmolog încă o dată cu această problemă, ci doar cu problema glaucomatoasă”, susține dr. Mihai Ghiță, medic primar oftalmolog la Clinica și Spitalul de Oftalmologie Ocularcare, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii recomandă o vizită la cabinetul medical dacă pacientul observă că tratamentul nu este eficient, iar lăcrimatul devine abundent.

„Dacă totuși au apărut problemele, e bine să vii la oftalmolog când începe lăcrimatul, nu când apar complicațiile. Pentru că aceste lacrimi nu stau degeaba”, mai spune dr. Mihai Ghiță, medic primar oftalmolog la Clinica și Spitalul de Oftalmologie Ocularcare, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.