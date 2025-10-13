Campanie de prevenție împotriva cancerului de sân, la Bistrița

Clădirea Secției de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița a fost luminată în roz, cu scopul de a atrage atenția asupra luptei împotriva cancerului sân.

„În octombrie – desemnată Luna Internaţională de Conştientizare a Cancerului de Sân – ne reamintim de puterea celor care luptă cu această boală, de supravieţuitori şi de familiile lor. Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer la femei, dar şansele de vindecare sunt mari dacă este depistat la timp. Informarea, vigilenţa şi diagnosticul precoce pot salva vieţi” susțin oficialii unității medicale.

Pe această cale, medicii au transmis și câteva recomandări cu scop preventiv:

Autoexaminarea lunară a sânilor: orice schimbare, nodul, secreţie, modificare a pielii/mamelonului trebuie investigată

Controale medicale de rutină: efectuarea anuală a unei ecografii mamare (în special pentru femeile sub 40 de ani) şi/sau a unei mamografii (recomandată de obicei după 40 de ani)

Adoptarea un stil de viaţă sănătos, cu activitate fizică zilnică, menţinerea unei greutăţi corporale în limite normale, evitarea fumatului şi consumului de alcool.

„În lupta împotriva cancerului de sân este nevoie de speranţă, informaţie şi suport emoţional constant. Ne gândim la toţi supravieţuitorii care ne inspiră cu tăria lor şi la toţi cei care continuă să lupte. Suntem aici pentru a le oferi sprijin şi pentru a-i asigura că nu sunt singuri. Dacă ştiţi pe cineva care are nevoie de o vorbă bună, nu ezitaţi să i-o spuneţi azi! Sprijinul autentic este la fel de important ca tratamentul” adaugă reprezentanții celui mai mare spital din județul Bistrița Năsăud.