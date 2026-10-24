Proiect european privind prevenirea adicțiilor în rândul adolescenților, implementat cu succes la Bistrița-Năsăud VIDEO

Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița a implementat un proiect, acreditat la nivel european, privind prevenția adicțiilor în rândul adolescenților.

Despre rezultatele acestei inițiative a vorbit la Medika TV, în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, dr. ANCUȚA HORDOAN – medic primar psihiatru, coordonator al Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

„Este un program de prevenție, pentru că știm că doar furnizarea de informații nu este suficientă pentru adolescenți. Astfel am descoperit proiectul „Rebound”. Este un proiect aflat pe lista Agenției Europene Antidrog”, a explicat dr. ANCUȚA HORDOAN – medic primar psihiatru, coordonator al Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Scopul principal al acestui proiect este reprezentat de interacțiunea cu adolescenții.

„«Rebound» vine din Germania și este dezvoltat de mulți ani. Și în continuare el se dezvoltă prin interacțiunea cu adolescenții. Nu este o încercare, este un termen care vine din sport atunci când ai o nouă șansă, o nouă încercare de a face ceva, de a te reconstrui”, mai spune dr. ANCUȚA HORDOAN – medic primar psihiatru, coordonator al Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.