Muzica și eliberarea emoțiilor negative VIDEO

Terapia prin muzică poate fi benefică multor persoane care ajung în cabinetul unui psihoterapeut. Sunetele pot ajuta la eliberarea emoțiilor negative și la regăsirea sinelui.

Specialiștii susțin că terapia prin muzică și-a dovedit eficiența mai ales în gestionarea emoțiilor negative rezultate în urma unei traume.

„Lucrăm mult în cabinetul de psihoterapie cu muzica atunci când lucrăm în traumă. În primul rând, putem să folosim muzica ca declanșator de stare. În primul rând, oamenii care trec prin traume importante își blochează emoțiile și trăirile interioare. Muzica poate fi un declanșator al emoțiilor prin ritmul său sau prin intonații puternice”, a explicat CARMEN IOLANDA CLENCIU, artist liric, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ și meloterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Exercițiile în cadrul terapiei prin muzică nu se bazează exclusiv pe cunoașterea unui instrument muzical. Rolul acestei metode terapeutice este reprezentat de eliberarea emoțiilor intense și negative.

„Poate să fie un suport susținător al exprimării emoționale. Aș vrea să mă refer, de exemplu, la lucrul cu furia în traumă. Pentru că, posttraumatic, se acumulează multă furie într-o persoană care a trecut prin încălcarea limitelor sau imposibilitatea de a se apăra. Și putem lucra cu instrumente foarte simple. De exemplu, persoana nu trebuie să știe să cânte la un instrument. Există anumite instrumente, precum tobele, și putem folosi astfel de exerciții. Nu a bate în tobe este obiectivul, ci eliberarea emoțiilor”, mai spune CARMEN IOLANDA CLENCIU, artist liric, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ și meloterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.