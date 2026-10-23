Ecografia și mamografia, investigații necesare în prevenția cancerului de sân VIDEO

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Controalele periodice ne ajută să putem depista la timp orice afecțiune. Având în vedere incidența crescută a bolilor oncologice, prevenția medicală vine în ajutorul nostru și ne permite să investigăm orice suspiciune și să beneficiem de un diagnostic precoce și stabilit corect.

În cazul femeilor, cea mai des diagnosticată boală oncologică este cancerul de sân. Metodele de prevenție se bazează pe investigațiile imagistice, așa cum sunt ecografia și mamografia.

„La consultul senologic, pacientul stă de vorbă cu medicul, îi povestește stilul ei de viață, ce o supără, dacă sunt probleme. În principiul, ecografia, se recomandă la o vârstă de peste 20 de ani. Ecografia este o investigație care se face în cabinet și ne spune despre particularitățile țesutului mamar, poate face diferența între o leziune chistică și una solidă. Trebuie subliniat că nu face ecografie sau mamografie, facem ecografie și mamografie”, susține dr. AMELIA MIHAI, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializată în chirurgia sânului, la Spitalul Memorial Băneasa invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consulea Bălașa.

Specialiștii recomandă efectuarea ambelor investigații medicale. Astfel, prima care trebuie realizată este ecografia, urmată fiind de mamografie. Ambele proceduri oferă un tablou complet asupra stării de sănătate a sânilor.

„Ecografia vede anumite lucruri pe care mamografia nu le poate distinge. În același timp, mamografia vede alte lucruri pe care ecografia nu le vede deoc. Atunci, mamografia este recomandată după 40 de ani, pentru că vorbim despre o densitate a sânului mult mai scăzută”, mai spune dr. AMELIA MIHAI, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializată în chirurgia sânului, la Spitalul Memorial Băneasa invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consulea Bălașa.

Categorii: Știri, Video
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