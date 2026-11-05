Campanie INSP: Informații pentru tineri privind sănătatea sexuală VIDEO

„INSP se orientează către teme prioritate pentru populației. De această dată, grupul țintă este reprezentat de tineri. Ne dorim persoane informate, care să facă schimbări și să se implice. Vrem să transmite ideea că tineri au puterea de a decide. Sunt nevoi diferite în legătură cu sănătatea sexuală și cea reproductivă. Ne dorim să aibă autonomia de a decide bine pentru sănătatea lor”, susține dr. EUGENIA BRATU, medic primar de sănătate publică și management șeful secției de promovare a sănătății din cadrul INSP, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.