Campanie națională a INSP pentru protecția sănătății mintale a copiilor VIDEO

Sănătatea mintală a copiilor poate fi afectată de utilizarea în exces a dispozitivelor digitale. De aceea, Institutul Național de Sănătate Publică a lansat o campanie națională prin care arată riscul tehnologiei asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Inițierea acestei campanii a fost tema principală a emisiunii „ORA INSP”, difuzată de Medika TV și moderată de jurnalista Eugenia Foarfecă.

„Într-adevăr aceste luni ne propunem să informăm despre modalitățile prin care putem crește bunăstarea mintală a copiilor. Vrem să vorbim despre sănătatea lor mintală, despre impactul pe care utilizarea în exces a tehnologiilor digitale poate să-l aibă asupra sănătății mintale a copiilor și despre modalitățile prin care putem gestiona situația„ susține dr. Eugenia Bratu medic primar sănătate publică și management șef Secție Promovarea Sănătății în cadrul– INSP, invitată în cadrul emisiunii „ORA INSP”.

Având în vedere anotimpul în care ne aflăm și faptul că din cauza vremii de afară stăm mai mult în casă, utilizarea ecranelor este tot mai ridicată în această perioadă. Iar asta ne poatea afecta sănătatea.