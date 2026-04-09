Campanie națională de conștientizare a riscului apariției AVC, inițiată de Ministerului Sănătății

O campanie națioanlă de conștientizare a AVC, în rândul copiilor și adulților, a fost lansată de Ministerul Sănătății. Scopul campaniei este a deprinde abilitățile necesare de intervenție în cazul în care o persoană suferă un AVC, iar cei din jur să știe cum să acționeze și să ceară ajutor de specialitate.

„Grija pentru sănătate începe cu educaţia făcută încă din copilărie În acest context, lansăm, împreună cu ALIA – Asociaţia pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral, o campanie naţională de conştientizare a AVC, adresată în special copiilor şi familiilor lor. Prin intermediul „Eroilor FAST”, ne propunem să explicăm celor mici, într-un mod accesibil şi prietenos, cum pot recunoaşte semnele unui accident vascular cerebral şi cât de important este să acţioneze rapid” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

60.000 de oameni suferă anual un AVC

În România, datele statistice arată că, anual, 60,000 de oameni suferă un AVC, ceea ce este îngrijorător.

„În România, peste 60.000 de persoane suferă anual un AVC, iar ţara noastră se află, în continuare, printre statele europene cu cele mai ridicate rate de mortalitate asociate acestei afecţiuni” mai spune Alexnadru Rogobete, ministrul Sănătății.