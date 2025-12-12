Cancerul în sarcină, o realitate medicală VIDEO

Apariția unei boli oncologice în timpul sarcinii reprezintă o realitate. Pentru medici esteo adevărată provocare să acorde îngrijiri mamelor care, în același timp, sunt paciente oncologice.

„O pacientă cu o boală oncologică, fiind însărcinată trebuie să ne gândim și la viața fătului. Trebuie să ne gândim pașii, ce imagistică recomandăm, pentru a nu afecta fătul. Trebuie să ne gândim daca administrăm sau nu tratamentul citostatic. Trebuie să gândim bine decizia terapeutică” susține dr. Amalia Roșu, medic specialist oncologie – Ponderas Academic Hospital.

Din fericire, cazuistica în astfel de situații este rară.

„Din fericire am avut puține cazuri, doar trei în total. Cazurile sunt rare incidența este d„1 la 1000. Toate au fost rezolvate cu succes. Primul l-am văzut la începutul carierei” susține dr. Mihai Zaporojan, medic primar obstetrică ginecologie – Spitalul Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.