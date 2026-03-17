Cancerul la vârste tinere. Cum apare și cum se tratează VIDEO

Chiar dacă este diagnosticat cu precădere în rândul persoanelor peste 40 de ani, cancerul poate să apară și la vârste mai tinere. În cazul tinerilor, medicii spun că boala progresează mult mai rapid.

„Cancerul apărut la vârste tinere, pentru că faptul că apare în celule tinere, este mult mai incisiv, mai galopant” susține dr. Viorica Ștefan, medic specialist medicină nucleară, manager Centrul Medical Neolife Vâlcea, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Din fericire, tratamentele evoluează foarte repede, iar șansele de îmbunătățire a calității vieții și de creștere a speranței de viață nu mai sunt limitate.

„Vestea bună este că în fiecare zi apar variante noi de tratament. Apar scheme de tratament care duc mai departe supraviețuirea” mai spune dr. Viorica Ștefan, medic specialist medicină nucleară, manager Centrul Medical Neolife Vâlcea, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.