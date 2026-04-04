Când jocul devine un risc: Pariurile sportive și drumul spre dependență VIDEO

Jocul la pariuri sportive este tot mai popular în rândul adolescenților din România. Tot mai multe studii vorbesc despre faptul că jucătorii la pariuri sportive ar putea deveni, în timp, viitori dependenți ai jocurilor de noroc.

Pericolul pariurilor sportive

Comportamentul adictiv atunci când vine vorba despre gambling sau dependența de jocuri de noroc nu apare peste noapte. Specialiștii vorbesc despre faptul că el s-ar putea dezvolta în cazul persoanelor care joacă la pariuri sportive, încă din adolescență.

„Lucrurile sunt foarte grave și potrivit unor studii, cei care au început să joace, aparent, inofensiv la pariuri sportive în adolescență, au un risc foarte crescut de a dezvolta dependență jocuri de noroc mai târziu. Da, pariurile sportive sunt și ele un risc„ atrage atenția Mihai Copăceanu, psiholog, Doctor în Medicină, specialist în adicții, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Legi mai stricte adoptate de autorități

Specialistul Mihai Copăceanu susține faptul că este nevoie de reglementări mai clare ale activității firmelor care dețin jocuri de noroc sau pariuri sportive online.

„Ce trebuie reglementat în România sunt jocurile de noroc online, pentru că acolo inclusiv autoexcluderea funcționează foarte greu. O persoană dependentă trebuie să se adreseze fiecărui administrator de societate pentru a autoexclude. În Norvegia și Germania faci chestia asta cu un singur click…” mai spune Mihai Copăceanu, psiholog, Doctor în Medicină, specialist în adicții, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.