Când sportul devine experiență urbană: peste 160.000 de vizitatori la Sport Arena Streetball

București, 13 septembrie 2026. Peste 160.000 de vizitatori au trecut anul acesta pragul celor nouă evenimenteSport Arena Streetball, desfășurate în București, Sibiu și Ploiești. Dincolo de competițiile de baschet 3×3, sezonul 2026 a transformat spațiile urbane în locuri în care sportul, sănătatea și distracția s-au întâlnit. Mii de jucători au intrat pe teren pentru competiții, iar alte zeci de mii de vizitatori au descoperit și practicat numeroase sporturi, de la discipline clasice precum volei, tenis de masă, rugby sau badminton până la cele mai noi, precum pickleball, roundnet sau kendama.

Publicul a avut acces și la activări dedicate mișcării, prevenției și recuperării, descoperind sănătatea dintr-o perspectivă prietenoasă: prin sport, distracție și socializare. Prezentate de Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA și Kinetic, aceste experiențe au adus împreună grija pentru corp și bucuria mișcării într-un format accesibil tuturor vârstelor, completat de provocări interactive și premii.

Sportul ca experiență în comunitate

Accesul la evenimente a fost gratuit pe tot parcursul sezonului, iar programul a depășit formatul clasic al unui turneu de baschet. Pe lângă competițiile de baschet 3×3, vizitatorii au putut încerca o varietate de sporturi: volei, tenis de masă, badminton, mini-fotbal, tenis, pickleball și roundnet, dar și activități de relaxare precum gaming, dans, kendama sau jocuri ale copilăriei. Atmosfera a fost animată de show-uri spectaculoase de BMX, baschet acrobatic, majorete și numere de circ.

Experiența a fost completată în zona interactivă REGINA MARIA și Kinetic, unde terapeuții au provocat publicul la teste de agilitate și mișcare, premiate cu produse din colecțiile Regina Maria 3.0 și Kinetic. La invitația Rețelei Regina Maria, XRemus a adus un plus de energie cu demonstrații de kendama, sesiuni de tips & tricks, competiții cu premii și momente dedicate interacțiunii cu publicul, în Sibiu și București.

„Sport Arena Streetball s-a născut și a crescut din pasiunea pentru baschet 3×3, dar miza proiectului este astăzi mai largă: să construim spații în care sportul devine parte din viața comunității. Vii pentru o competiție, dar ai parte de experiențe multiple, de experiențe active, poți să încerci un sport nou, se reduce mult distanța dintre public și mișcare. Parteneriatul cu Regina Maria și Kinetic a fost important tocmai pentru că a adăugat acestui concept o componentă solidă și o expertiză relevantă în ceea ce privește educația pentru un stil de viață activ, de la prevenție la recuperare. Pentru noi, acesta este sensul în care vrem ca acest festival de sport urban să crească”, a declarat Vlad Constantinescu, managing partner Sport Arena.

Mișcarea, prevenția și sănătatea în inima comunităților urbane

Cele mai mari audiențe au fost înregistrate la ParkLake Shopping Center, cu peste 40.000 de vizitatori, la Ploiești, cu aproximativ 20.000, precum și la Sibiu și în Parcul Obor din București, fiecare cu peste 15.000 de vizitatori. Ultimul turneu al sezonului a reunit aproximativ 10.000 de vizitatori și peste 400 de jucători de baschet.

În acest format, sportul nu a rămas limitat la terenul de competiție. A fost dus în parcuri, spații urbane și centre comerciale, în contexte în care oamenii puteau să se oprească să privească, să încerce un sport sau să participe la o activitate, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire.

Pentru REGINA MARIA și Kinetic, participarea în acest sezon a fost o oportunitate de a aduce conversația despre sănătate într-un context firesc pentru oameni: acolo unde fac mișcare, se joacă și descoperă sporturi noi. Prin activări dedicate prevenției, recuperării și mișcării, sănătatea a fost prezentată nu doar ca grijă de după apariția unei probleme, ci și ca parte dintr-un stil de viață activ. Astfel, sportul a devenit o experiență accesibilă pentru comunitate.

„Dacă vrem comunități mai sănătoase, prevenția nu poate rămâne exclusiv o conversație din cabinetul medical. Ea trebuie să se regăsească și în viața de zi cu zi, în contexte în care mișcarea este accesibilă și devine o alegere firească. Pentru noi, valoarea acestui parteneriat este tocmai capacitatea de a contribui la o schimbare de mentalitate: mișcarea nu este ceva ce facem doar pentru o perioadă limitată de timp, atunci când apare o problemă sau într-un anumit spațiu, ci o parte firească și constantă a unui stil de viață sănătos. Prin astfel de inițiative, vrem să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă mai bine rolul mișcării, al mobilității și al prevenției în sănătatea pe termen lung.”, a declarat Dragoș Rusu, Manager Medical Regional Kinetic.

Despre Kinetic

Parte a Rețelei de Sănătate REGINA MARIA, Kinetic reunește astăzi 5 locații și o echipă de peste 250 de specialiști care au contribuit la recuperarea a peste 100.000 de pacienți. Clinicile sunt dotate cu tehnologii avansate de evaluare și recuperare, de la echipamente MedX, unice în Europa de Est, la sisteme precum DD Robotech, D-Wall, Moty Physio 3D, AlterG și PosturoScan, care susțin programe personalizate și o abordare precisă a recuperării medicale prin testări digitalizate care urmaresc precis progresul în recuperare.

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Rețeaua privată de sănătate REGINA MARIA este un reper al excelenței medicale în România. Prin cele 22 de acreditări internaționale obținute până în prezent, REGINA MARIA se impune ca lider în calitatea serviciilor medicale și confirmă angajamentul său permanent față de siguranța actului medical. Cu acoperire națională, REGINA MARIA are grijă de sănătatea a peste 7,4 milioane de pacienți din toate orașele țării, construind o rețea în jurul principiului One Health – sănătatea integrată într-un ecosistem medical complet pentru oameni și comunități.