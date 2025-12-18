Când sunt recomandate suplimentele alimentare și de ce e bine să le luăm VIDEO

Suplimentele alimentare au rolul de a completa alimentația zilnică și de a îmbunătăți nivelul de nutrienți, vitamine și minerale de care coprul are nevoie pentru a funcționa în mod corespunzător. Trebuie să fim însă atenți de unde le cumpărăm, ce conțin și, mai ales, cum sunt fabricate. De asemenea, administrarea suplimentelor alimentare trebuie făcută doar în baza unei recomandări medicale.

Pe piață există multe feluri de suplimente alimentare, dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este când sunt recomandate suplimentele alimentare? Răspunsul medicilor este că sulimentele sunt potrivite atunci când corpul nostru nu mai poate asimila corect substanțele minerale, nutrienții sau vitaminele de care are nevoie.

De ce pierdem vitamine și minerale?

Există mulți factori care influențează pierderea nutrienților, vitaminelor și mineralelor. O dată, ele se pierd natural prin procesul de îmbătrânire. Apoi, fiind permanent expuși factorilor de mediu riscăm să ne dezechilibrăm organismul și să constatăm că avem nevoie de suplimente alimentare. Factori precum stresul sau poluarea joacă un rol semnificativ în pierderea mineralelor, nutrienților și vitaminelor din corp. Toate aceste aspecte au fost studiate și sunt explicate chiar de medici.

„Suplimentele completează alimentația. În principiu, alimentația ar trebui să fie baza și să ne asigure toate elementele necesare funcționării corecte a corpului. Știința a avansat, s-a constatat că organismul nostru începe să piardă sau să nu mai producă în cantitate suficientă substanțe în cantitatea necesară. Odată pentru că îmbătrânim și poate că suntem bombardați de factori din jurul nostru, precum poluarea sau stresul„ spune dr. Șerban Damian, medic specialist medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Simptomele pierderii elementelor esențiale ale organismului

Carența de nutrienți, vitamine și minerale nu trece neobservată. Medicii susțin că există anumite simptome pe care le resimțim în momentul în care ne confruntăm cu această problemă. Suntem mai iritați, ne doare capul sau experimetăm o oboseală care, oricât am dormi, pare că nu trece. Iar în tot acest tabolu simptomatic, suplimentele alimentare joacă un rol semnificativ.

„Aici intervine ajutorul pe care ni-l oferă anumite substanțe pe care le putem consuma, începând de la vârste chiar tinere și care completează această zonă în care vorbim de lipsă de energie, de oboseală din cauze necunoscute. Ceață mentală, niște elemente pe care nu le-am luat în seamă” mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Tehnologia de producție, secretul suplimentelor de care avem nevoie

Industria suplimentelor alimentare s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, iar pe piață există numeroase astfel de produse. Ceea ce trebuie să știm este cum le alegem pe cele de care avem nevoie. Compania Cosmo Pharm, un important producător român de suplimente alimentare, a investit în tehnologie care permite crearea unor produse benefice organismului. Totul datorită dezvoltării tehnologiei lipozomale. Această tehnologie ajută la o mai bună absorbție în organism a suplimentelor alimentare.

„Trebuie să înțelegem ce conțin, de aceea există medici și dieteticieni care ni le pot recomanda. Oricare dintre noi trebuie să citească ce conține produsul, tehnologia prin care a fost fabricat și așa mai departe. Suplimentele nu sunt egale între ele, pentru că deși poate ar conține aceeași cantitate de substanță activă, modalitatea în care este ambalată substanța activă ca să ajungă în corp să fie utilizată nu este egală. Aici vorbim despre tehnologii noi și revoluționare, așa cum este tehnologia lipozomală care permite ca absorbția în corp și disponibilitatea în organism este mult mai mare„ mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist medicină sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.