Sezonul gripal este abia la început, dar trebuie să fim pregătiți pentru a-i face față. De aceea, importanța vaccinării antigripale este esențial în această perioadă. Există o anumită perioadă când trebuie să ne vaccinăm împotriva gripei. Sfaturile specialiștilor sunt esențiale și trebuie respectate.

Vaccinul și-a dovedit eficiența în cazul multor afecțiuni. Gripa poate fi prevenită prin vaccinare. Este important să ne vaccinăm împotriva ei. Există însă o anumită perioadă când putem face asta.

Când trebuie să ne vaccinăm împotriva gripei

Pregătirea organismului pentru sezonul gripal trebuie făcută din timp. Putem face asta prin vaccinare. Medicii recomandă perioadele în care trebuie administrat vaccinul. Imunitatea la virusurile gripale nu se formează imediat. Specialiștii ne sfătuiesc cu privire la momentul în care o putem face.

„Ideal să ne vaccinăm în perioada octombrie -noiembrie, pentru că perioada intensă de circulație a virusurilor gripale este cuprinsă între lunile noiembrie și martie a anului viitor, dar nu este târziu nici acum. Atâta timp cât nu a fost declarat nici debutul de sezon gripal, încă mai este timp pentru vaccinare, dar nu e indicat să durere prea mult„ susține dr. Odette Popovici, medic primar epidemiolog în cadrul INSP, invitată la emisiunea „Sistemul Medikal”.

Beneficiile vaccinului antigripal

Așa cum am menționat, vaccinul antigripal previne gripa. De fapt, vaccinul ne ajută să nu facem o formă gravă de boală. Persoanele vaccinate, chiar dacă se infectează, vor resimți simptomele pentru o perioadă scurtă. De asemenea, intensitatea simptomelor este redusă cu ajutorul vaccinului.

„Ceea ce este cert și demonstrat prin studii clinice riguroase este că vaccinul previne formele severă de gripă. O persoană vaccinată cu cel puțin două săptămâni în urmă, pentru că este necesar acest interval de a ne forma anticorpi, chiar dacă va face gripă va face o formă ușoară și cu durată de evoluție scurtă„ a mai spus dr. Odette Popovici, medic primar epidemiolog în cadrul INSP, invitată la emisiunea „Sistemul Medikal”.

—