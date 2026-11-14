Căsătoria, sub lupa terapeuților. Motivele care duc la despărțire VIDEO

Căsătoria vine cu multă responsabilitate pentru fiecare dintre cei doi parteneri. Există situații însă în care, imediat ce și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile, partenerii renunță la relație. Psihologii explică fenomenul și greșelile pe care ambii parteneri le fac, astfel încât ajung, în cele din urmă, la despărțire.

„Oamenii trăiesc cu această percepție că partenerul nu mai pleacă, nu mai poate pleca ușor și apar și ideile culturale că femeia trebuie să gătească, iar bărbatul trebuie să facă treabă de bărbat. Aceste roluri îi pot face pe parteneri să nu mai fie pe aceeași lungime de undă”, spune DAISY IORDAN, psihoterapeut specializat în psihoterapia de cuplu, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Există un top trei al greșelilor pe care partenerii le fac imediat după căsătorie, astfel că, din cauza lor, se ajunge inevitabil la despărțire.

„Aș pune pe primul loc ideea că știm ce gândește celălalt. Aș pune partea asta în care responsabilitățile din familie nu sunt împărțite echitabil. Și apoi conflictele care nu sunt reparate”, mai spune DAISY IORDAN, psihoterapeut specializat în psihoterapia de cuplu, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.