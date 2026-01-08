Cât de mult doare o despărțire. Sfaturile psihologilor VIDEO

Destrămarea unei relații de dragoste sau eliminarea din viața noastră a unei persoane pe care o consideram apropiate pare să doară mai mult decât despărțirea de cineva drag, în urma unui deces. De aceea, este necesar să acceptăm această despărțire și să mergem mai departe.

„Psihologic, suferința provocată de despărțirea de o persoană care continuă să trăiască, dar nu mai este în aceeași structură emoțională cu tine, adică se distruge acest sentiment de apartenență și de comunitate, de siguranță, este mai dureroasă decât moartea. Moartea are totuși o logică. Dar când persoana investită se poate afla la o distanță relativă de tine, atunci mintea joacă feste” spune Yolanda Crețescu, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ceea ce va ajuta să mergem mai departe este acceptarea și căutarea unui nou sens al vieții.

„Până la urmă toate lucrurile au o dinamică și un sens. Dacă învățăm să cătuăm această împlinire, sentimentul utilității, pentru cine ne suntem utili, avem grijă de nevoile noastre, totul va fi bine” mai spune Yolanda Crețescu, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.