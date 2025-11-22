Cât de mult mai credem în vaccin? Risc de reapariție al unor boli ținute sub control prin vaccinare

Jurnalista Eugenia Foarfecă, moderatoare a postului Medika TV, a realizat un amplu interviu în care abordează problema riscului reapariției unor boli grave, pe fondul scăderii încrederii în vaccinare.

Întrebărilor Eugeniei Foarfecă i-a răspuns prof. univ. dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Medicul a explicat faptul că, într-adevăr, există un risc de reapariție a unor boli, așa cum este cazul poliomielitei.

Cum arată situația acum în România, ce este la baza acestui risc?

“La baza riscului reapariției unor îmbolnăviri care au fost ținute o lungă perioadă sub control prin vaccinare, stă acoperirea vaccinală foarte slabă la majoritatea vaccinurilor. Mă refer la acoperirea vaccinală din România. Acesta este riscul cel mai important. Sigur că, pentru alții, războiul poate fi un factor favorizant al propagării bolilor infecto-contagioase.

La ce ne expunem prin ratele scăzute de vaccinare?

La un moment dat, s-a vorbit la nivel global despre faptul că suntem în faza finală de eradicare a poliomielitei și că practic virusurile polio sălbatice mai existau doar în Afghanistan și Pakistan. După aceea, s-a văzut că, de fapt, oriunde există tulburări sociale mari, există probleme economice și sociale mari generate de războaie, de exemplu, cum a fost cazul în Siria sau Somalia, virusurile polio, deși fuseseră eliminate la un moment dat au reapărut și au reapărut și cazurile de infecție (…)

