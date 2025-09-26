Cât de periculoasă este bacteria Serratia marcescens? Detaliile unui studiu realizat la Universitatea Yale

Este anchetă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii au murit ca urmare a unei posibile infectări cu un germen din spital. Ar fi vorba despre bacteria Serratia marcescens. Datele arată că acest microb este extrem de periculos și pare a fi inclus pe lista superbacteriilor, pentru că are o rezistență sportiă la antibiotice.

Infecția cu Serratia marcescens este specifică mediilor spitalicești, dar este considerată o adevărată problemă de sănătate publică. Provoacă adevărate tragedii, așa cum s-ar fi întâmplat la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, pentru că acest germen afectează în special persoanele cu imunitate scăzută. Se pare că cei 6 copii care au murit în secția ATI a unității medicale ieșene erau internați acolo tocmai pentru că suferau de boli grave.

Iar aceste date sunt confirmate de ample studii realizate de specialișt. În anul 2007, patru cercetători din cadrul Școlii de Medicină din cadrul Universității Yale au elaborat o amplă lucrare în care au prezentat pe larg impactul asupra pacienților infectați de bacteria Serratia marcescens. Aceștia au analiza o serie de rapoarte medicale privind prezența acestei bacterii la nou născuți și au costatat că mortalitate în cazul sugarilor a fost de aproximativ 50%, iar principala cale de pătrundere în organism a bacteriei au fost câteva catetere montate după ce respectivii micuți au fost supuși unor intervenții chirurgicale.

Gravitatea manifestării infecției cu Serratia marcescens depinde de zona în care este localizată. Poate provoca infecții urinare grave, pneumonii, meningite și poate împiedica vindecarea rănilor chirurgicale, bacteria putându-se așeza pe dispozitivele medicale implantate, așa cum sunt cateterele. În cazul persoanelor imunocompromise sau al bebelușilor consecințele sunt și mai grave.

Această bacterie pune în pericol viața pacienților pentru că este foarte rezistentă la antibiotice, tocmai de aceea trebuie diagnosticată și tratată cât mai repede.

Anchetă la Iași

Direcția de Sănătate Publică din Iași a deschis deja o anchetă epidemiologică la Spitalul „Sfânta Maria”, în urma prezentării publice a cazului. S-ar părea că primele infectări ar fi fost diagnosticate la începutul lunii septembrie, iar la câteva zile un copil de un an și 3 zile și-ar fi pierdut viața din cauza acestei infecții. Mai mult detalii despre acest caz puteți citi aici