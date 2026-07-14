Cât de periculoasă este, de fapt, bacteria Legionella. Răspunsuri oferite de dr. Adrian Marinescu

În spațiul public au apărut informații cu privire la faptul că o angajată a Metrorex s-ar fi îmbolnăvit de legioneloză, boală provocată de bacteria Legionella, în urma inundațiilor de la stația de metrou Victoriei 2. Institutul Național de Sănătate Publică a inițiat o anchetă epidemiologică pentru a identifica sursa îmbolnăvirii.

Prezent la Medika TV, dr. Adrian Marinescu, managerul INBI „Matei Balș” din București recomandă oamenilor să-și păstreze calmul și să nu considere metroul o sursă de transmitere a bolilor.

„În niciun caz nu se pune problema ca bucureștenii să nu meargă cu metroul din acest motiv. Trebuie spus că este o bacterie care se transmit prin aerosolii de apă contaminată. Practic, se putea întâmpla într-un jacuzzi, se putea întâmpla oriunde. Indurațiile vin cu un risc mai mare, dar nu legal de metrou” susține dr. Adrian Marinescu, manager INBI „Matei Balș”, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Legioneloza este o consecință a infecției cu bacteria Legionella. Boala poate avea și o evoluție gravă.

„Legionella este o realitate, este o bacterie care nu e nouă. O bacterie care pune probleme, sunt cazuri puține, iar aici putem vorbi și despre o subdiagnosticare, nu toate sunt severe, din fericire. Este bacteria căreia îi place partea legată de plămâni. Legionella poate fi o problemă” mai spune dr. Adrian Marinescu, manager INBI „Matei Balș”, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.