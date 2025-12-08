Câte portocale e bine să mănânci iarna

Iarna, portocalele rămân un fruct accesibil, gustos şi util — furnizând vitamina C, fibre şi alţi compuşi benefici. O portocală de dimensiune medie (circa 130–140 g) oferă în mod obişnuit aproximativ 60-70 mg vitamina C, împreună cu fibre, potasiu, vitamine B, ceea ce contribuie la imunitate, digestie şi hidratare.

Totuşi, pentru a beneficia optim de portocale trebuie să ne gândim la frecvenţa şi cantitatea consumului. Un studiu clinic randomizat recent, care a implicat persoane cu boală hepatică asociată disfuncţiei metabolice, a demonstrat că ingestia zilnică de 400 g portocale întregi — adică aproximativ patru portocale pe zi — timp de 4 săptămâni a redus prevalența steatozei hepatice, fără ca participanţii să slăbească sau să îşi modifice semnificativ stilul de viaţă.

Câte portocale poți să mănânci iarna

Acest rezultat sugerează că, într-un context specific — adică pentru persoane cu afecțiuni hepatice sau metabolice — consumul moderat-ridicat de portocale întregi poate aduce beneficii. Dar asta nu înseamnă că toată lumea ar trebui automat să mănânce patru portocale zilnic.

Pe de altă parte, există și avertismente când consumul de citrice este excesiv. Într-o cohortă mare realizată pe zeci de mii de persoane s-a observat o asociere între consumul ridicat de citrice (inclusiv portocale şi suc de portocale) şi un risc mai mare de melanom malign – cel mai grav tip de cancer de piele. Mai exact, persoanele care consumau zilnic mai mult de o porţie de citrice aveau un risc semnificativ crescut de melanom comparativ cu cele care nu consumau citrice.

Această asociere ar putea fi legată de prezenţa în citrice a unor compuşi naturali (cum sunt psoralenii/furocumarinele), care sunt foto-activi și pot mări sensibilitatea pielii la soare.

Ce înseamnă asta pentru tine, care vrei să te bucuri de portocale iarna? În primul rând, consumul de una sau două portocale pe zi pare o alegere rezonabilă pentru majoritatea adulţilor: aportul de vitamina C, fibre şi alţi antioxidanţi poate susţine sănătatea generală, imunitatea și digestia.

Consum ridicat de portocale, riscuri pentru sănătate

Dacă mănânci portocale frecvent, trebuie să eviți excesele — adică prea multe portocale zilnic, mai ales dacă petreci mult timp la soare sau ai predispoziţie la sensibilitate cutanată. În al doilea rând, dacă ai o dietă echilibrată și variată, nu este nevoie să abuzezi de portocale: diversitatea fructelor şi legumelor contează mai mult decât cantitatea exagerată a unui singur tip.

În ceea ce priveşte contexte speciale (de exemplu probleme hepatice, metabolism, ficat gras, afecțiuni cronice), exista studii care sugerează că un consum mai ridicat de portocale întregi poate aduce beneficii metabolice — dar astfel de recomandări trebuie discutate cu medicul sau un nutriționist, care să le raporteze la starea personală de sănătate.