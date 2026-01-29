Cauzele care determină apariția complicațiilor postoperatorii VIDEO

Tratamentele chirugicale reprezintă o modalitate de a vindeca anumite patologii. Aceste intervenții presupun anumite riscuri, iar complicațiile care apar pot fi generate de multe cauze.

În primul rând contează statusul biologic al pacientului, pentru că, din cauza anumitor afecțiuni, persoana care a fost supusă unei operații prezintă risc de complicații.

„Sunt niște lucruri inerente care pot ține și de bolile pacientului și de procedura în sine. În momentul în care pacientul semnează consimțământul informat, informat înseamnă să știe care sunt aceste riscuri” susține dr. Cristina Amza, medic chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cel mai important este ca pacientului să-i fie prezentate riscurile intervenției chirurgicale de care va beneficia. Aceste complicații pot să apară imediat după intervenție sau la câteva săptămâni distanță.

„Avem mai multe clasificări ale complicațiilor post-operatorii. Pot să apară în timpul operației sau după în 24, 48 de ore sau pot să apară la săptămâni distanță. Importantă este comunicarea cu pacientul, prin intermediul căreia îi explicăm riscurile la care el este expus atunci când este tratat chirurgical. Doar intervențiile non invazive, de diagnostic, pot fi fără riscuri” mai spune dr. Cristina Amza, medic chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.