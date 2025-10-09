Cazul de la Iași a crescut adresabilitatea către secția ATI a Spitalului „Marie Curie” din București

Moartea tragică a copiilor internați pe secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a generat o creștere a adresabilității către secția ATI a Spitalului de Copii „Marie Curie” din București. Într-un interviu pentru News.ro, medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI-Neonatologie a unității medicale bucureștene a explicat cum fac față medicii acestei creșteri a numărului de cazuri.

„Am avut o presiune de săptămâna trecută, a trebuit să luăm mai mulţi pacienţi, unii au mers către ATI, unii au venit către noi, unii au venit în gardă, venind dinspre Bacău şi nemergând spre Spitalul ”Sfânta Maria” cum ar fi normal să vină, noi nici nu am ştiut lucrurile astea, pacienţi cu probleme grave, care trebuie trataţi la timp şi din nefericire aceste probleme îngreunează traiectoria normală pentru astfel de pacienţi cu probleme critice” a explicat dr. Cătălin Cârstoveanu, pentru News.ro.

Aceeași sursă arată că Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a primit din partea Inspecției Sanitare de Stat 27 de măsuri care vizează respectarea protocoalelor în secția ATI. În secție nu se mai fac internări de la jumătatea lunii septembrie și va fi redeschisă în baza unui plan de conformare.