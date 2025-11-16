Cazul fetiței moarte la stomatolog. Reacții din partea reprezentanților clinicii

Clinica stomatologică din București unde o fetiță a murit după administrarea anestezicului susține că locația unde s-a desfășurat procedura avea avize de funcționare, dar autorizația sanitară era în proces de finalizare.

Mai mult, reprezentanții clinicii susțin faptul că locația respectivă dispunea de toată aparatura necesară.

„Sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, însă autorizaţia sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparţine conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizaţia nu era încă emisă şi nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce priveşte dotările, confirmăm că locaţia era echipată cu toată aparatura şi materialele medicale necesare, conforme cerinţelor legale în vigoare”au anunţat, duminică, prin avocat, reprezentanţii clinicii, notează News.ro.

La rândul lor reprezentanții clinicii au anunțat că au inițiat o anchetă internă.

„Am iniţiat o analiză internă completă pentru a stabili: cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării, unde au existat vulnerabilităţi administrative, ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situaţii.Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative şi nu personalul medical. (…) Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toţi, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităţilor tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului” mai spun reprezentanii clinicii.