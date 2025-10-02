 Cazuri de meningită provocată de virusul West Nile, la Brăila

Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila susține faptul că pe teritoriul acestui județ au fost confirmate cinci cazuri de meginingită provocată de virusul West Nile. Patru din cele cinci cazuri au evoluție favorabilă, însă un pacient a decedat din cauza bolii.

Decesul a fost înregistrat în cazul unei persoane care avea mai multe afecțiuni asociate și a fost raportat în satul Plopu, din județul Brăila.

Oficialii DSP Brăila solicită populației să ia măsuri de protecție pentru a evita înțepăturile țânțarilor precum: „purtarea de haine cu mâneci şi pantaloni lungi, utilizarea substanţelor repelente şi a plaselor împotriva ţânţarilor, folosirea insecticidelor şi a aerului condiţionat în locuinţe, dar şi acoperirea pătuţurilor şi cărucioarelor pentru copii. Totodată, se recomandă eliminarea apelor stătute din jurul locuinţelor pentru prevenirea dezvoltării larvelor de ţânţari”