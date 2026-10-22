Sângerarea în timpul sarcinii, urgența medicală care nu trebuie ignorată VIDEO

Indiferent de perioada de dezvoltare a fătului, sângerarea reprezintă o urgență medicală pe care femeile însărcinate nu trebuie să o ignore. Sângerarea este un simptom semnificativ al unei game largi de patologii specifice perioadei sarcinii.

„Cred că sângerarea este general valabilă, indiferent de momentul sarcinii și de trimetru. În trimestrul II, dacă apare o sângerare apar alte probleme, spre deosebire de trimestrul I. Sunt multe probleme care transformă sângerarea într-o urgență medicală”, susține dr. ANA CHIOVEANU, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Sângerarea poate să provoace probleme și în trimestrul al III-lea al sarcinii, nașterea prematură fiind una dintre ele.

„Către trimestrul III, dacă ne gândim la 30 de săptămâni marele risc este nașterea prematură. Sunt multe probleme, dar sângerarea este o urgență care nu poate fi ignorată”, mai spune dr. ANA CHIOVEANU, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.