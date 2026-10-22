Importanța sănătății intime a femeilor VIDEO

Pe lângă controalele preventive, femeile trebuie să acorde o deosebită importanță sănătății intime. Orice disfuncție care apare la nivelul zonei genitale trebuie comunicată medicului de familie sau specialistului în obstetrică-ginecologie.

Menținerea unei sănătăți intime la parametri optimi ajută organismul femeii să se dezvolte armonios și previne riscul apariției unor boli grave.

„Sănătatea intimă nu constă doar într-un test Babeș Papa Nicolau. Ea vizează întreg aparatul muscular pelvin, de confortul urinal și de confortul intim. Femeia trebuie să-i spună medicului ginecolog toate problemele ce au legătură cu aparatul ginecologic”, susține dr. SILVIA CÎRSTEA, medic primar obstetrică-ginecologie reprezentant BTL Romania, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

O atenție deosebită pentru sănătatea intimă trebuie să acorde femeile însărcinate. Unele simptome resimțite sunt similare cu cele care apar la menopauză. De aceea, discuția cu medicul este importantă.