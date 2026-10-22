Importanța sănătății intime a femeilor VIDEO

Pe lângă controalele preventive, femeile trebuie să acorde o deosebită importanță sănătății intime. Orice disfuncție care apare la nivelul zonei genitale trebuie comunicată medicului de familie sau specialistului în obstetrică-ginecologie.
Menținerea unei sănătăți intime la parametri optimi ajută organismul femeii să se dezvolte armonios și previne riscul apariției unor boli grave.
„Sănătatea intimă nu constă doar într-un test Babeș Papa Nicolau. Ea vizează întreg aparatul muscular pelvin, de confortul urinal și de confortul intim. Femeia trebuie să-i spună medicului ginecolog toate problemele ce au legătură cu aparatul ginecologic”, susține dr. SILVIA CÎRSTEA, medic primar obstetrică-ginecologie reprezentant BTL Romania, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.
O atenție deosebită pentru sănătatea intimă trebuie să acorde femeile însărcinate. Unele simptome resimțite sunt similare cu cele care apar la menopauză. De aceea, discuția cu medicul este importantă.
„Mai ales femeile care alăptează pot resimți o uscăciune vaginală similară celei din menopauză. Important este să meargă la medic, pentru că există opțiuni terapeutice, mai spune dr. SILVIA CÎRSTEA, medic primar obstetrică-ginecologie reprezentant BTL Romania, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.