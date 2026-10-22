Ce este adiția de os și ce rol are în tratamentul stomatologic VIDEO

De foarte multe ori, în planurile de tratament stomatologic, medicii recomandă adiția de os. Această procedură presupune inserarea unei grefe oase de natură biologică sau sintetică cu scopul de a mări volumul osului pe arcadă.

„Adiția sau grefarea osoasă este o procedură medicală prin care se încearcă refacerea sau dobândirea unui volum osos suficient pentru plasarea unui implant dentar. Grefa de os este strict materialul care se pune acolo. Iar ea poate să fie de natură biologică sau sintetică”, a explicatdr. OCTAVIAN MUNTEANU, medic stomatolog, specialist în implantologie coordonatorul Clinicii Omnia Dental, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Este necesară această procedură pentru a se putea insera implanturile dentare. Astfel, Implanturile vor avea stabilitate, iar rezultatul tratamentului stomatologic este cel scontat.