Ce este boala obstructivă cerebro-vasculară și cum ne afectează sănătatea VIDEO

Boala obstructivă cerebro-vasculară este o afecțiune provocată de depunerile care se formează pe vasele de sânge care irigă creierul. Este un factor de risc semnificativ în apariția accidentului cerebral vascular ischemic.

„Boala obstructivă cerebro-vasculară. Această ateroscleroză care este localizată la nivelul vaselor care alimentează cu sânge creierul și care, nu de puține ori, este responsabilă de producerea accidentului vascular ischemic. Ele coexistă într-o oare care măsură, iar pacientul cu factorii de risc specifici e bine să meargă și să facă screeninguri, verificări periodice, pentru diverse boli vasculare, pentru a putea descoperi la timp dacă prezintă risc de AVC” spune dr. Andrei Parnia, medic primar chirurgie vasculară, Ponderas Academic Hospital – Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika„, prezentată de Simona Bălănescu.

Tratamentul poate fi chirurgical invaziv sau minim invaziv. El se aplică doar în cazul anumitor pacienți.

„Există intervenții chirurgicale, deschise sau minim invazive, care se fac la anumiți pacienți care prezintă îngustări semnificative ale arterelor carotide, de exemplu, și care-i pun la adăpost de riscul unui AVC care-i poate lăsa paralizați” spune dr. Andrei Parnia, medic primar chirurgie vasculară, Ponderas Academic Hospital – Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika„, prezentată de Simona Bălănescu.