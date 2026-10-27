Ce este, de fapt, trauma și de ce e important să o vindecăm la psiholog VIDEO

În psihologie, termenul de „traumă” are un înțeles ușor diferit față de definiția din dicționare. Psihologii vorbesc despre traumă atunci când fac referire la evenimente sau situații care ne afectează emoțiile și le transformă în unele negative.

Chiar și anumite experiențe personale se pot transforma pentru unii oameni în traume.

„Trauma înseamnă o experiență profund vătămătoare și amenințătoare pentru siguranța noastră”, susține Denisa Alexandra Holl, psiholog clinician și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.

Interacțiunea cu alți oameni poate reprezenta o traumă în contextul în care apar situații de umilire sau respingere.

„Și anumite experiențe precum cele de umilire, de respingere, de abandon, mai ales dacă sunt la vârste fragile, când creierul este în formare, pot fi resimțite ca traumă”, mai spune Denisa Alexandra Holl, psiholog clinician și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, prezentată de Consuela Bălașa.